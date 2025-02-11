«Зима продолжается»: в Крыму на этой неделе ожидаются морозы

«Зима продолжается»: в Крыму на этой неделе ожидаются морозыНочные температуры воздуха достигнут 7 градусов мороза, днем в северных районах региона ожидается до -2 градусов, а на остальной территории полуострова — до +5 градусов, рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.