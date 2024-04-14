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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Плющенко о переходе Самоделкиной в Казахстан: «Общаемся с казахстанской федерацией и с российской напрямую. Все идет по плану»

Ранее главный тренер сборной Казахстана Асем Касанова заявила, что Федерация фигурного катания России пока не дала Самоделкиной разрешения выступать за другую страну.

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