Приговор ей огласят 25 января.фото: Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»--> Обвиняемая в теракте в петербургском кафе Дарья Трепова (внесена в реестр террористов и экстремистов) отказалась признавать свою вину.
Перед Богом чиста: Трепова выступила в суде с последним словом
Комментарии
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ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Думаю, ей надо помочь предстать перед БОГОМ! И пусть ОН решает!
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16 час.
Bogdan Stupin
«Перед Богом моя совесть чиста..." И ничего удивительного: свой "бог" есть у всех, просто ОН у каждого - СВОЙ. Для таких, как Трепова, этот "бог" печатается либо за океаном, либо в Зап. Европе. Кстати, у тех, кто душил голодом детей и стариков в блокадном Ленинграде, тоже был бог:как известно, у немцев на пряжке солдатских ремней была надпись "Гот мит унс" - "С нами бог". Похоже, тот же, который сегодня - с треповообразными...
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14 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Извините, но хочу Вам возразить. Согласно ВЕРЕ ПРАВОСЛАВНОЙ БОГ ЕДИН в ТРЁХ ЛИЦАХ! А если у каждого свой Бог то это не имеет никакого отношения к ХРИСТИАНСТВУ. На пряжках можно написать всё, что угодно и служить при этом дьяволу. И дьявола почитать как Бог, что сегодня и происходит на укре! А то, что это животное не умное и не образованное её ни как не оправдывает. Гореть ей в гиене огненной!
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12 час.
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