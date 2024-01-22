Перед Богом чиста: Трепова выступила в суде с последним словом

«Перед Богом моя совесть чиста..." И ничего удивительного: свой "бог" есть у всех, просто ОН у каждого - СВОЙ. Для таких, как Трепова, этот "бог" печатается либо за океаном, либо в Зап. Европе. Кстати, у тех, кто душил голодом детей и стариков в блокадном Ленинграде, тоже был бог:как известно, у немцев на пряжке солдатских ремней была надпись "Гот мит унс" - "С нами бог". Похоже, тот же, который сегодня - с треповообразными...

ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ

Извините, но хочу Вам возразить. Согласно ВЕРЕ ПРАВОСЛАВНОЙ БОГ ЕДИН в ТРЁХ ЛИЦАХ! А если у каждого свой Бог то это не имеет никакого отношения к ХРИСТИАНСТВУ. На пряжках можно написать всё, что угодно и служить при этом дьяволу. И дьявола почитать как Бог, что сегодня и происходит на укре! А то, что это животное не умное и не образованное её ни как не оправдывает. Гореть ей в гиене огненной!