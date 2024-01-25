Король уже не торт: кинобиография вдовы Элвиса оправдывает абьюз

Присцилла Пресли вновь спродюсировала фильм на основе собственных мемуаров о звездном муже. Экранизации 1988 года и роялти за книгу, кажется, мало для безбедной жизни: 25 января на российские экраны выходит лента Софии Коппола «Присцилла.
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