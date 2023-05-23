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Доброе утро, Крым

Доброе утро, Крым

Доброе утро, Крым ✨ Сегодня на полуострове тёплый майский день, однако в некоторых городах пройдёт дождь 🌦 Подробный прогноз погоды👇 В Симферополе +20 и небольшой дождь В Севастополе +19 и облачно В Евпатории +19 и небольшой дождь В Джанкое +22 и облачно В Ялте +19 и небольшой дождь В Алуште +20 и облачно В Керчи +20 и небольшой дождь В Армянске +22 и облачно В Бахчисарае +20 и небольшой дождь В Феодосии +19 и небольшой дождь В Судаке +18 и облачно Крым 24 | @tvcrimea24vcrimea24.

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