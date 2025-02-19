Релиз Lost Records: Bloom & Rage, оценки Pirate Yakuza in Hawaii, метавселенная в GTA VI…

По слухам, создатели GTA VI намереваются превратить игру в платформу-метавселеннаю по типу Fortnite и Roblox; критики выкатили финальные обзоры Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii; стартовал первый эпизод Lost Records: Bloom & Rage, журналистам и игрокам понравилось; Relic Entertainment выпустила первый «небольшой» проект в рамках инициативы Relic Labs — стратегию Earth vs  .
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