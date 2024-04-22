Североатлантический альянс должен (НАТО)

Североатлантический альянс должен готовиться к затяжному конфликту на Украине и разрабатывать механизмы долгосрочной поддержки Киева, об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью американской телекомпании PBS.
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