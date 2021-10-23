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НАТО увеличил число провокаций у границ России — военный эксперт

НАТО увеличил число провокаций у границ России — военный эксперт

Количество военных учений, разведывательных полетов и провокаций у границ России, организованных блоком НАТО, стало больше, заявил военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков 22 октября корреспонденту ИА Красная Весна.

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