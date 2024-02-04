Леонков: ВСУ для поражения Ил-76 получили сведения для Patriot через Link-16

Военный аналитик, специалист по системам противовоздушной обороны Алексей Леонков допустил, что данные для удара по самолету Ил-76 Вооруженные силы Украины получили при помощи военной системы обмена сведениями Link-16.
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