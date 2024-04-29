Страна и люди
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Страна и люди

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Си Цзиньпин отправится в Сербию, Францию и Венгрию в начале мая

Си Цзиньпин отправится в Сербию, Францию и Венгрию в начале мая

Глава КНР Си Цзиньпин 5 мая отправится в пятидневную поездку в Европу, в рамках которой посетит Францию, Сербию и Венгрию в поисках союзников в регионе, эта поездка может «вбить клин в отношениях США и Европы», сообщили в Bloomberg.

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