ДТП с пятью пострадавшими произошло сегодня во Фроловском районе По предварительной информации на трассе Р-22, 825 км, столкнулись два автомобиля.
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ДТП с пятью пострадавшими произошло сегодня во Фроловском районе По предварительной информации на трассе Р-22, 825 км, столкнулись два автомобиля.