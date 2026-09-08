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Царьград

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Польша подняла самолеты из-за активности России на Украине

Польша подняла самолеты из-за активности России на Украине

Польша привела свою авиацию и средства ПВО в готовность после сообщений об активности России на Украине.

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