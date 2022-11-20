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Опубликовано видео наступления ВСУ на Сватовском направлении

Опубликовано видео наступления ВСУ на Сватовском направлении

Видео наступления украинских войск появилось в Telegram-канале "Операция Z: Военкоры". Отмечается, что на видео запечатлено "уничтожение бронегруппы украинских боевиков, предпринявших попытку прорыва Сватово-Кременного оборонительного рубежа".

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