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Аргументы недели

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Подать заявление на голосование в Москве жители регионов могут до 14 сентября

Подать заявление на голосование в Москве жители регионов могут до 14 сентября

Жители регионов РФ могут проголосовать на выборах в Госдуму в Москве, если до 14 сентября подадут заявление через сервис «Мобильный избиратель».

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