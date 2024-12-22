Елена Скрыльникова

Хоба может иметь несколько значений: Мем. Так называют фото лежащего кота с задранной вверх задней лапкой. 12 В основном мем используется, чтобы показать какое-либо неожиданное умение, способность или действие, или иронию над этими действиями. 2 Туристическая хоба. 34 Это кусочек коврика, который защищает от холода, грязи, влаги и неровных поверхностей пятую точку человека. Она крепится резинкой на пояснице. 4 Также хобу можно использовать в полевых условиях, например, как раздувалку для костра или доску, на которой можно порезать колбаску и хлеб. 4 Ещё её можно подложить под спину — в спальный мешок или палатку, или под бок (в зависимости от того, в каком положении человек спит). 3