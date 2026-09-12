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Царьград

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Андрей Пантелеев объявил о расширении международных связей Тюмени

Андрей Пантелеев объявил о расширении международных связей Тюмени

Тюменская область расширяет международное сотрудничество в нефтегазовой сфере, науке и образовании. На форум TNF, который пройдет с 14 по 17 сентября, приедут делегации из Белоруссии, Казахстана, Вьетнама, Китая и Алжира, сообщил замгубернатора Андрей Пантелеев.

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