Андрей Пантелеев объявил о расширении международных связей Тюмени

Тюменская область расширяет международное сотрудничество в нефтегазовой сфере, науке и образовании. На форум TNF, который пройдет с 14 по 17 сентября, приедут делегации из Белоруссии, Казахстана, Вьетнама, Китая и Алжира, сообщил замгубернатора Андрей Пантелеев.