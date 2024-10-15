В Приангарье завели дело на подростков, нарисовавших свастику у мемориала

В городе Железногорск-Илимский Иркутской области двое подростков стали фигурантами уголовного дела об осквернении символов воинской славы, сообщает Telegram-канал регионального следственного управления СКР.
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