Военный рассказал о способах уничтожения украинских дронов

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожаются российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
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