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В ДТП на трассе Ярославль—Москва погиб актер театра и кино Станислав Куроптев

В ДТП на трассе Ярославль—Москва погиб актер театра и кино Станислав Куроптев

Трагически погиб актер театра и кино Станислав Куроптев. Мужчина погиб в дорожно-транспортном происшествии 8 июня утром на трассе Ярославль-Москва.

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