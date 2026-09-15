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Пункт-А

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Остров невезения: Астраханский суд разрешил владельцу бывшего поста ГАИ разбить клумбу вместо автосервиса

Остров невезения: Астраханский суд разрешил владельцу бывшего поста ГАИ разбить клумбу вместо автосервиса

Иногородний коммерсант, выкупивший в Астрахани бывший пост ГАИ посреди оживленного перекрестка у Кирикилинского моста, потерпел фиаско в попытке превратить дорожное кольцо в прибыльный оазис.

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