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Царьград

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В Армении раскрыли схему ухода от налогов на $6,5 млн при продаже жилья

В Армении раскрыли схему ухода от налогов на $6,5 млн при продаже жилья

Налоговые органы Армении вскрыли масштабную схему продажи дорогой недвижимости в Ереване, при которой застройщики сознательно занижали официальные суммы сделок.

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