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Значение старинных примет в праздник 16 марта 2025 года, строгие запреты дня

Значение старинных примет в праздник 16 марта 2025 года, строгие запреты дня

Значение старинных примет в праздник 16 марта 2025 года, строгие запреты дня Марина Онегина16 марта 2025 года, в воскресенье, многие верующие начнут день с посещения церкви, чтобы почтить память мученика Евтропия Амасийского.

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