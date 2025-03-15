Значение старинных примет в праздник 16 марта 2025 года, строгие запреты дня Марина Онегина16 марта 2025 года, в воскресенье, многие верующие начнут день с посещения церкви, чтобы почтить память мученика Евтропия Амасийского.
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