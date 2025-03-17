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"Империя проиграла": Захарова отреагировала на планы Лондона по Украине

"Империя проиграла": Захарова отреагировала на планы Лондона по Украине

РИА Новости/Максим Блинов Великобритания проиграла в 20 веке научно-техническую революцию, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ, комментируя планы Великобритании разместить на территории Украины "миротворцев".

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