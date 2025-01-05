Около 200 встреч руководства Нижегородской области с бизнес-сообществом состоялось в 2024 году. Встречи бизнеса с губернатором, его заместителями и главами муниципалитетов проводятся в регионе регулярно с 2018 года.
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