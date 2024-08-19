WP сообщила о посещении Суджи журналистами из США в сопровождении боевиков ВСУ

Американская газета The Washington Post (WP) написала, что двое ее журналистов и фотограф приехали в Суджу Курской области в субботу, 17 августа, в сопровождении военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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