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WP: в Персидском заливе три боевых катера Ирана опасно близко подошли к Американским судам

WP: в Персидском заливе три боевых катера Ирана опасно близко подошли к Американским судам

Три вооружённых катера Корпуса элитного иранского военно-политического формирования стражей исламской революции совершили манёвр в критической близости от войск Военно-морских сил Соединённых Штатов Америки, расположенных в Персидском заливе.

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