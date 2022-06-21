WP: в Персидском заливе три боевых катера Ирана опасно близко подошли к Американским судам

Три вооружённых катера Корпуса элитного иранского военно-политического формирования стражей исламской революции совершили манёвр в критической близости от войск Военно-морских сил Соединённых Штатов Америки, расположенных в Персидском заливе.
Три вооружённых катера Корпуса элитного иранского военно-политического формирования стражей исламской революции совершили манёвр в критической близости от войск Военно-морских сил Соединённых Штатов Америки, расположенных в Персидском заливе.
Свежие комментарии