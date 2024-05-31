В Хабаровском крае в преддверии празднования Международного дня защиты детей сотрудники полиции поздравили воспитанников подшефных детских домов с праздником

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Ванинскому району подполковник полиции Вадим Порошин и старший инспектор направления по работе с ветеранами ОМВД России по Ванинскому району Александра Костюк традиционно навестили воспитанников подшефного детского дома, где поздравили ребят с Днем защиты детей.
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