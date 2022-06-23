Медвежий угол

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В Одессе началась паника: моряки эвакуируют семьи

В Одессе началась паника: моряки эвакуируют семьи

Сбываются апокалиптические прогнозы украинских активистов, которые еще вчера предупредили: удары по буровым установкам «Черноморнефтегаза» в Черном море могут стать причиной экологической катастрофы в Одессе.

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