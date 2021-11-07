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Женщины инвестируют лучше мужчин?

Женщины инвестируют лучше мужчин?

Когда дело доходит до мира финансов, нет недостатка в мужчинах. Среди генеральных директоров компаний из списка Fortune 500 мужчин гораздо больше, чем женщин, а в финансовой индустрии доминируют мужчины вверх и вниз по иерархической лестнице.

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