https://www.techinsider Дрон пролетел внутри чистейшего ледника: невероятные кадры В 2016 году швейцарская компания Flyability совместно с поисково-спасательной службой города Церматт провели в Альпах испытания экстремального беспилотника Gimball.
https://www.techinsider Дрон пролетел внутри чистейшего ледника: невероятные кадры В 2016 году швейцарская компания Flyability совместно с поисково-спасательной службой города Церматт провели в Альпах испытания экстремального беспилотника Gimball.
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