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Дрон пролетел внутри чистейшего ледника: невероятные кадры

Дрон пролетел внутри чистейшего ледника: невероятные кадры

https://www.techinsider   Дрон пролетел внутри чистейшего ледника: невероятные кадры В 2016 году швейцарская компания Flyability совместно с поисково-спасательной службой города Церматт провели в Альпах испытания экстремального беспилотника Gimball.

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