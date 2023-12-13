Киргизии продлили сроки для модернизации таможенных пунктов на границах ЕАЭС

Мажилис Казахстана ратифицировал протокол об условиях по применению Киргизией Договора о ЕАЭС. Согласно документу, Киргизия получит дополнительный период для модернизации пунктов пропуска на таможенной границе союза.
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