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Регионы России

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Киргизии продлили сроки для модернизации таможенных пунктов на границах ЕАЭС

Киргизии продлили сроки для модернизации таможенных пунктов на границах ЕАЭС

Мажилис Казахстана ратифицировал протокол об условиях по применению Киргизией Договора о ЕАЭС. Согласно документу, Киргизия получит дополнительный период для модернизации пунктов пропуска на таможенной границе союза.

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