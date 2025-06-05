Вновь о «звезденях», или «Их» возвращают!

ВераВерная

Я вообще хочу сказать - о каком патриотизме и гордости за нашу страну мы говорим, если у нас вот такие вещи происходят? В обществе раскол, по стране болтаются сотни тысяч, а может и миллионы непонятных людей с русофобскими мыслями в головах, а властьимущие как будто этого и не замечают. Ведь что получается - начало СВО высветило "нетвойнистов" и предателей, которые сбежали на землю обетованную, в США, в гейропу, и принялись с упоением плеваться ядом и поливать дерьмом свою бывшую родину, потому что только так там можно было прокормиться. Остальные их таланты оказались никому не нужны. А теперь, когда ситуация начала меняться, вдруг обратно захотели. А мы что, опять утрёмся и постоим в сторонке? С какими рожами эти не в ту дверь вошедшие в глаза нам смотреть собираются?Меня вот от них от всех тошнит.