«Враг в лице предателей в Москве сидит и гогочет над всеми нами» Как-то эта тема немного отошла на второй план на фоне СВО и миграционных проблем, других тем внутренней и внешней политики.
Вновь о «звезденях», или «Их» возвращают!
Комментарии
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ВераВерная
Я вообще хочу сказать - о каком патриотизме и гордости за нашу страну мы говорим, если у нас вот такие вещи происходят? В обществе раскол, по стране болтаются сотни тысяч, а может и миллионы непонятных людей с русофобскими мыслями в головах, а властьимущие как будто этого и не замечают. Ведь что получается - начало СВО высветило "нетвойнистов" и предателей, которые сбежали на землю обетованную, в США, в гейропу, и принялись с упоением плеваться ядом и поливать дерьмом свою бывшую родину, потому что только так там можно было прокормиться. Остальные их таланты оказались никому не нужны. А теперь, когда ситуация начала меняться, вдруг обратно захотели. А мы что, опять утрёмся и постоим в сторонке? С какими рожами эти не в ту дверь вошедшие в глаза нам смотреть собираются?Меня вот от них от всех тошнит.
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6 час.
И
Искандер
Кто хочет, вспомнит слова взяточника Меньшикова Петрушке №1, когда тот вздумал побороться с коррупцией: «Смотри мин херц, без подданных останешься!». А кто-то вспомнит слова Бастрыкина: «40% обвиняемых в коррупции совершили преступления в правоохранительной сфере и 13% - мошенничестве». Коррупция в сегодняшних масштабах – порождение ЕБНовых времён с переходом ГОСУДАРСТВЕННОЙ собственности в ЧАСТНУЮ. В СССР коррупционный «наезд» «ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ» на ГОСУДАРСТВЕННУЮ структуру был просто невозможен.
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5 час.
Александр Дубков
а еще у вас есть песков
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2 час.
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