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Газета, предпочитаемая Байденом, обвиняет его в плохом интеллекте

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
Байден это позор США и, даже его сторонники начинают понимать, что &quot;король голый&quot;, но таким беспринципным людям, как Салливан, Блинкен, Кирби наплевать на позор страны, лишь бы самим удержаться у власти.
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