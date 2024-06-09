Газета, предпочитаемая Байденом, обвиняет его в плохом интеллекте Ирина ОрлонскаяВ преддверии выборов газета Белого дома The Wall Street Journal опубликовала статью, которая вызвала широкий резонанс.
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