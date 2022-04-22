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Российско-абхазские отношения без вреда для суверенитета

Российско-абхазские отношения без вреда для суверенитета

  Вопрос государственного суверенитета имеет ключевое значение в судьбе народов. У республик Абхазия и Южная Осетия, при определенном сходстве военно-политических процессов, своя историческая судьба и приоритеты в государственном строительстве.

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