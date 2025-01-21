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Царьград

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«Известия»: самую дорогую шубу в России купили за 34 млн рублей

«Известия»: самую дорогую шубу в России купили за 34 млн рублей

Стала известна цена самой дорогой шубы в России по итогам 2024 года.Самая дорогая шуба, купленная в России в 2024 году, стоила 34 миллиона рублей, пишут «Известия» со ссылкой на статистику «Честного знака».

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