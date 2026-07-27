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Участок федеральной трассы в Алтайском крае ждет ремонт за 77 млн рублей

Участок федеральной трассы в Алтайском крае ждет ремонт за 77 млн рублей

Общая протяженность ремонтируемого отрезка составит 5,5 километра В Алтайском крае объявили поиск подрядчика для ремонта участка федеральной трассы А-322 Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан.

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