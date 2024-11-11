Трамп назначил ответственного за обеспечение безопасности границ США

Избранный президент США Дональд Трамп назначил бывшего исполняющего обязанности директора Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) Томаса Хомана ответственным за иммиграционную политику и обеспечение безопасности границ США.
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