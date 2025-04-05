Курский «Авангард» начинает выездной матч против «Калуги»

Футболисты курского «Авангарда» начинают матч шестого тура Второй лиги по футболу против «Калуги». Курский «Авангард», один из лидеров Первенства России Второй лиги (дивизион А, Серебро), проводит выездной матч против ФК «Калуга».
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