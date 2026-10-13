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Царьград

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В Новосибирске 21-летний водитель Toyota погиб в тройном ДТП с фурой

В Новосибирске 21-летний водитель Toyota погиб в тройном ДТП с фурой

Водитель Toyota выехал на встречную полосу под Новосибирском, зацепил автобус и столкнулся с фурой, в результате чего погиб на месте.

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