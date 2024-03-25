После трагедии в Крокус Сити Холл миграционное законодательство ужесточится

Терроризм начался с коррупции!!! Это факт!!! Поэтому наряду с акциями спецслужб России, параллельно заняться коррумпированными чиновниками из этой мерзопакостной темы, полиции, судов и далее!!! Лоббист мигров-преступник!!!!

Gennady Sokolovsky

"В полиции созданы специальные группы, которые будут работать с мигрантами" С ГОЛОВОЙ КАК ВООБЩЕ, дружба есть??????????????????? Не со следствием надо бороться, А С ПРИЧИНОЙ. УФМС и прочая гадость, которая за бало ВСЁ сделает.