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Закон и Порядок

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После трагедии в Крокус Сити Холл миграционное законодательство ужесточится

После трагедии в Крокус Сити Холл миграционное законодательство ужесточится

В полиции созданы специальные группы, которые будут работать с мигрантами. В то же время депутаты Госдумы выступают за серьезное ужесточение миграционного законодательства вплоть до полного запрета на переезд мигрантов в Россию.

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Комментарии
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МП
Михаил Пантюхин
Терроризм начался с коррупции!!! Это факт!!! Поэтому наряду с акциями спецслужб России,  параллельно заняться коррумпированными чиновниками из этой мерзопакостной темы, полиции, судов и далее!!! Лоббист мигров-преступник!!!!
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12 час.
Gennady Sokolovsky
&quot;В полиции созданы специальные группы, которые будут работать с мигрантами&quot; С ГОЛОВОЙ КАК ВООБЩЕ, дружба есть??????????????????? Не со следствием надо бороться, А С ПРИЧИНОЙ. УФМС и прочая гадость, которая за бало ВСЁ сделает.
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1 час.
Gennady Sokolovsky
Для того, чтобы &quot;перестали брать взятки&quot; - надо просто аннулировать руки, которые их БЕРУТ.
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1 час.

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