Москва создала негласный торговый канал с Индией

Будни мужчин. Все что нам интересно

Согласно данным некоторых российских документов, которые стали доступны для ознакомления Financial Times, РФ тайно закупает в Индии товары двойного назначения и изучает возможность строительства в этой стране предприятий с целью получения компонентов для своих военных нужд.