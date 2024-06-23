Сбитым пешеходом на парковке у ТЦ «БУМ-Сити» в Брянске оказался 9-летний ребёнок

ДТП произошло вчера вечером, 22 июня, на парковке ТРЦ «БУМ-СИТИ».Вчера вечером, 22 июня, 27-летний водитель «Опель Астра» ехал со стороны улицы 3-го Интернационала в сторону улицы 22-го Съезда КПСС вдоль парковки ТРЦ «БУМ-СИТИ» и сбил 9-летнего пешехода, который «двигался от автомобиля к центральному входу торгового центра в неустановленном месте».