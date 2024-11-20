Кадры допроса задержанного гражданина ФРГ, готовившего теракт в Калининграде

РЕН ТВ публикует кадры допроса гражданина Германии, готовившего теракт в Калининграде. Преступник был задержан при очередном въезде в Калининградскую область из Польши для организации диверсионной деятельности на энергообъектах.
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