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Кения планирует направить 10 тысяч граждан в Россию для трудоустройства

Кения планирует направить 10 тысяч граждан в Россию для трудоустройства

О планах правительства Кении сообщил пресс-секретарь президента страны Хусейн Мохамед.Хосейн Мохамед, пресс-секретарь президента Кении, сообщил о планах направить в Россию 10 тысяч человек, чтобы они были тут трудоустроены.

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ИП
Игорь Петров
Негры замёрзнут!!!
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