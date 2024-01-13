Кения планирует направить 10 тысяч граждан в Россию для трудоустройства

О планах правительства Кении сообщил пресс-секретарь президента страны Хусейн Мохамед.Хосейн Мохамед, пресс-секретарь президента Кении, сообщил о планах направить в Россию 10 тысяч человек, чтобы они были тут трудоустроены.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии