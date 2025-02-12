По-настоящему критическая ситуация для ВСУ на северо-востоке Харьковской области. Ожидая скорого прихода российских военных, киевские власти объявили эвакуацию поселков, которые расположены недалеко от линии фронта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии