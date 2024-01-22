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Космических туристов на Российской орбитальной станции будет больше

Космических туристов на Российской орбитальной станции будет больше

Традиция космического туризма на новой Российской орбитальной станции (РОС) будет продолжена. Об этом «Известиям» рассказал главный конструктор проекта РОС, заместитель генерального конструктора РКК «Энергия» Владимир Кожевников.

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