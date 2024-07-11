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Царьград

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МВД проверит видео, на котором мужчина выгоняет девушку из поезда из-за стрижки

МВД проверит видео, на котором мужчина выгоняет девушку из поезда из-за стрижки

Инцидент с агрессивным мужчиной и девушкой с короткой стрижкой произошел в московском метро.Полиция Москвы начала проверку видео, которое появилось накануне в соцсетях.

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