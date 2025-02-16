Украина осталась за бортом переговоров России и США в Саудовской Аравии

Как сообщила журналистка американского телеканала Fox News Нана Саджая, Украина не получила приглашения на предстоящие американо-российские переговоры в Саудовской Аравии и не была поставлена в известность об их проведении, сообщила журналистка американского телеканала Fox News Нана Саджая 16 февраля в социальной сети Х.