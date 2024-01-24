Киев собирается продать иностранцам государственные "Укргазбанк" и Sense Bank

Заместитель главы министерства финансов Украины Юрий Драганчук заявил, что Киев намерен продать иностранным инвесторам два украинских государственных банка - "Укргазбанк" и Sense Bank, сообщает газета "Коммерсантъ".
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