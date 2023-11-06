Россиянам рассказали, когда рост цен на вторичное жилье остановится

Максимальный рост цен на вторичную недвижимость произойдет в ноябре, после чего подъем стоимости квартир остановится, рассказал гендиректор портала недвижимости «Мир квартир» Антон Луценко в беседе с «Российской газетой».
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